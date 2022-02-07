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الإثنين، 07-02-2022 02:35 م

برميل النفط الروسي بأكثر من 95 دولارا

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الوكيل الاخباري- صعد سعر برميل النفط الروسي المخصص للتصدير "يورالس" (Urals) خلال تعاملات يوم الجمعة الماضية فوق مستوى 95 دولارا للبرميل، وذلك لأول مرة منذ سبتمبر 2014.

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وذكرت وكالة الأسعار الدولية "أرغوس" في بيان أن سعر برميل النفط الروسي من ماركة "يورالس" (Urals) في أسواق شمال غرب أوروبا والبحر المتوسط تجاوز في 4 فبراير الجاري مستوى 95 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2014.

وتزامن ارتفاع الخام الروسي مع صعود أسعار النفط في الأسواق، حيث صعد برميل "برنت" في تعاملات نهاية الأسبوع الماضي فوق مستوى 93 دولارا للبرميل  

 

روسيا اليوم

 

 




 

 


 

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