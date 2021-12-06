ابو عاقولة يُحذر من “موت” ميناء حاويات العقبة

الوكيل الإخباري - عبر نقيب اصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله ابو عاقولة، عن رفضه لفرض أي رسوم إضافية تتعلق برسو بواخر خارج نوافذ الاصطفاف بميناء العقبة.

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وشدد ابو عاقولة في بيان له، على أن حجة الرسوم الاختيارية التي تقيمها شركة ادارة ميناء الحاويات سوف تعود بالنتائج العكسية على حركة ميناء العقبة وتزيد من العوائق المفروضة على قطاع الشحن ونقل البضائع، معلقا جرس الانذار بان الاستمرار بفرض مزيد من الضرائب والرسوم والقيود ستميت الميناء وتقلل رفد خزينة الأردن من الموارد التي تتأتى من استعمال الميناء بالشكل المطلوب، مما يستدعي ان يكون هناك موقف صارم بهذا الشأن في حال تم تطبيقه، وفي المقابل ستنعش موانئ لدول اخرى في الجوار، حيث سيتم تفريغ الحمولات في موانئ مجاورة لتجنب دفع تلك الرسوم، الأمر الذي سيزيد كلف إحضار البضائع عن طريق البر من الموانئ المجاورة.



ورفض ابو عاقولة الذريعة التي تتمسك فيها شركة ميناء حاويات العقبة والتي تقول ان الرسوم اختيارية ويمكن تجنبها من قبل الخطوط الملاحية مؤكدا انها محاولات للتضليل عن الواقع، مبينا ان فرض هذه الرسوم سيؤثر على تنافسية ميناء العقبة وتقلل من قدرتها على جذب الخطوط العالمية مما يعني محليا ارتفاع أسعار السلع في السوق الداخلي وكلف إضافية على بضائع الترانزيت.



وحول حديث البعض عن الاضطرابات العالمية التي تؤثر على سلاسل التوريد والإمداد العالمي التي تؤثر على أوقات وصول البواخر اكد ابو عاقولة أن جميع هذه الاضطرابات خارجة عن سيطرة اي خط ملاحي او تحالف خطوط يصل العقبة رافضا استعمالها كشماعة تعلق عليها شركة ادارة ميناء الحاويات هدفها في فرض رسوم جديدة وهو اتهام مرفوض بأن الشركات غير قادرة على التنبؤ او تحديد وصول بواخرها علما ان جميع الشركات تقوم بإرسال إشعارات وعلى فترات زمنية مختلفة تبلغ فيها اماكن البواخر واوقات وصولها الى الميناء .



وبين ابو عاقولة ان هذا النوع من الرسوم غير مطبق في أي دولة بالعالم وتأخر مواعيد وصول البواخر هو حاصل في كل أنحاء العالم بسبب جائحة كورونا والازمة العالمية والميناء لا يوجد به أي أزمات وكوادرها تعمل على نظام الشفتات والحجج مرفوضة وأن شركة تطوير العقبة التي من المفروض أن ترفع لها الشكوى هي شريك مع ميناء الحاويات.