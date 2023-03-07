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الثلاثاء، 07-03-2023 09:05 ص

اتجاه تنازلي لأسعار القمح عالمياً

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الوكيل الإخباري - قال محللون إن أسعار القمح الروسي واصلت انخفاضها الأسبوع الماضي وسط اتجاه تنازلي في الأسواق العالمية وزيادة الصادرات الروسية واستمرار حالة عدم اليقين بشأن مصير اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

ولا تزال السوق تنتظر اتضاح الأمور بشأن ما إذا كان سيتم تمديد اتفاق يسمح بمرور آمن لصادرات الحبوب عبر البحر الأسود في وقت لاحق هذا الشهر.

ومن المقرر النظر في تجديد الاتفاق الذي يتيح تصدير الحبوب عبر ثلاثة موانئ أوكرانية رغم الحصار الروسي .

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ومن المرجح أن تنخفض صادرات القمح من أستراليا، ثاني أكبر دولة مصدرة للقمح في العالم، من مستويات قياسية، في العام المالي المقبل مع انخفاض الإنتاج بسبب ظروف الجفاف. ( الاقتصادية

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