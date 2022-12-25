اتحاد الغرف العربية: زيادة معدلات نمو الاقتصادات أولوية

الوكيل الإخباري - قال رئيس اتحاد الغرف العربية ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، سمير عبدالله ناس، إن هناك حاجة لتطوير شبكات النقل البرية والبحرية والجوية، للاستفادة من المواد الأولية والموارد بالمنطقة العربية وزيادة حجم تبادل السلع.

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وأكد ناس، على هامش مشاركته في أعمال منتدى الاقتصاد العربي بدورته الـ 28 المقام بالعاصمة اللبنانية بيروت، أهمية تعزيز مسيرة الشراكة الاستراتيجية فيما بين الدول العربية لتحسين نمو الاقتصادات العربية.



كما شدد على ضرورة العمل على صياغة رؤى مشتركة ومتطورة تسهم في زيادة حجم التجارة البينية التي لا تزال عند مستوى 13.8 %.



وشدد على أهمية توحيد الجهود العربية للوصول إلى مراحل التكامل العربي تحقيقاً للنماء والرفاه المجتمعي عبر تطوير الأنظمة الاقتصادية، ودفعها نحو خلق معدلات نمو متصاعدة ومترافقة مع خطط وأهداف التنمية المستدامة.

