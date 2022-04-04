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الإثنين، 04-04-2022 04:28 م

ارتفاع أرباح الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة

هيئة الاوراق المالية 2


الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات صادرة عن بورصة عمّان، أن عدد الشركات التي زودت البورصة ببياناتها المالية المعتمدة بعد تدقيقها، بلغ 164 شركة، حيث بلغت أرباحها المتحققة بعد الضريبة و العائدة لمساهمي الشركات نحو 1.33 مليار دينار، مقارنة مع 384.5 مليون دينار للشركات نفسها لعام 2020، مسجلة ارتفاع نسبته 245.5%.

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وأظهرت بيانات بورصة عمّان، بأن الأرباح قبل الضريبة للشركات بلغت 1.85 مليار دينار لعام 2021، مقارنة مع 667.3 مليون دينار لعام 2020، أي بارتفاع نسبته 177.2%.


ومن الناحية القطاعية، بلغت الأرباح بعد الضريبة العائدة لمساهمي الشركة لعام 2021 لقطاع الخدمات 142.9 مليون دينار مقارنة مع خسارة بلغت 2.1 مليون دينار لعام 2020.


أما بالنسبة لقطاع الصناعة فقد بلغت الأرباح 567.8 مليون دينار لعام 2021 مقارنة مع 131.4مليون دينار لعام 2020، أي بنسبة ارتفاع 332.1%. 


وبلغ صافي أرباح  القطاع المالي نحو 617.7 مليون دينار لعام 2021، مقارنة مع 255.2 مليون دينار لعام 2020، أي بارتفاع نسبته 142.1%.

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