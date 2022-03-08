الطاقة: نُوفر ربع مليار دينار شهرياً بسبب اتفاقيات استيراد الغاز

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قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، إن اتفاقيات استيراد الغاز المولد للكهرباء التي وقعها الأردن توفر على الخزينة ما يصل إلى 250 مليون دينار شهرياً، بعد ارتفاع أسعار الكلف الذي حصل خلال الشهرين الماضيين.وأوضح وزير الطاقة صالح الخرابشة، أن الإتفاقيات التي وقعها الأردن "طويلة المدى" تهدف للحصول على الغاز الذي تحتاجه لتوليد الطاقة الكهربائية بالكميات المتعاقد عليها بالأسعار المتفق عليها دون زيادة.وأشار إلى أن الفرق بين السعر العالمي والسعر الذي نحصل عليه بموجب هذه الاتفاقيات بضوء الارتفاع الكبير يوفر الكثير علينا.