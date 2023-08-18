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الجمعة، 18-08-2023 01:00 م

ارتفاع أسعار الذهب اليوم عالمياً

ذهب


الوكيل الاخباري - ارتفع الذهب من أدنى مستوياته في خمسة أشهر، الجمعة، مع تراجع الدولار وعوائد السندات، لكن المعدن الأصفر يتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي آخر إذ عززت بيانات مشجعة من الولايات المتحدة توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لم ينته بعد من رفع الفائدة.

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وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1892.30 دولار للأونصة بحلول الساعة 0745 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس أدنى مستوياته منذ منتصف مارس أمس الخميس. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1922.90 دولار.


وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد لوكالة رويترز: "تراجع الدولار عن ارتفاعاته الأخيرة وهو ما سمح للذهب بتحرك صعودي طفيف".

 

سكاي نيوز


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