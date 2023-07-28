تعرف على أسعار الذهب اليوم الجمعة عالمياً

الوكيل الاخباري - تعافت أسعار الذهب، الجمعة، قليلا من أدنى مستوياتها في أسبوعين بعد أن تسببت بيانات اقتصادية أميركية قوية في موجة بيع في الجلسة السابقة ومع دفع أجواء تهيمن عليها الفائدة المرتفعة المعدن الأصفر صوب تسجيل أكبر خسارة أسبوعية في خمسة أسابيع.

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وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة مسجلا 1950.84 دولار للأونصة بحلول الساعة 0657 بتوقيت غرينتش بعد أن وصل في وقت سابق لأدنى مستوى منذ 12 يوليو. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1949.80 دولار للأونصة.

وهبطت أسعار الذهب بنسبة 0.5 بالمئة منذ بداية الأسبوع وتتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ 23 يونيو مع مواصلة المركزي الأميركي والمركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة وتركهما الخيارات مفتوحة لتنفيذ المزيد.



وأظهرت بيانات، الخميس، أن الاقتصاد الأميركي نما بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثاني مما يعزز احتمالات تجنب الركود.



ودفعت تلك البيانات القوية مؤشر الدولار وعائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات لأعلى مستوى في أسبوعين مما دفع أسعار الذهب للتراجع 1.4 بالمئة في الجلسة السابقة بما شكل أكبر نسبة خسارة في يوم واحد في ما يقرب من شهرين.

سكاي نيوز