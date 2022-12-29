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الخميس، 29-12-2022 08:10 ص

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم الخميس

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الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب، الخميس، مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية، بينما يترقب المتعاملون مؤشرات جديدة على خطط مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخصوص رفع أسعار الفائدة.

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وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1807.57 دولار للأونصة عند الساعة 0303 بتوقيت غرينتش بعد انخفاضه واحدا في المئة في الجلسة الماضية. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1814.30 دولار.


وتراجع مؤشر الدولار 0.2 في المئة. ويجعل ضعف الدولار السبائك أكثر جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى. وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات بعد أن بلغت أعلى مستوى في ستة أسابيع في الجلسة السابقة.


وسيدرس المتعاملون أرقام طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة التي تصدر الساعة 1330 بتوقيت غرينتش لمعرفة تأثيرها المحتمل على استراتيجية الاحتياطي الفيدرالي لرفع سعر الفائدة.

 

سكاي نيوز


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