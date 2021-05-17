الإثنين 17-05-2021
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الإثنين، 17-05-2021 11:16 ص

ارتفاع أسعار الذهب عالميا لأعلى مستوى في 3 أشهر

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الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين إلى أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أشهر، إذ تدعم الإقبال على المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا بفعل تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والمخاوف من ارتفاع حالات كوفيد-19 في بعض الدول الآسيوية.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 1854 دولارا للأوقية (الأونصة) بعدما لامست في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياتها منذ الثاني من فبراير/شباط. وقفزت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.8 % إلى 1853.20 دولار.

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وقالت مارجريت يانج، المحللة لدى ”ديلي إف.إكس“: ”تنخفض عوائد سندات الخزانة، ومن ناحية أخرى، يبدو أن هناك مخاوف بشأن عودة وتيرة الإصابات بالفيروس للزيادة في سنغافورة وتايوان وأسواق منطقة آسيا المحيط الهادي الأوسع، ما يؤدي إلى زيادة الطلب على الملاذات الآمنة“.

المصدر: إرم

 




 

 


 

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