اسعار الذهب عالمياً تقفز لاعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر

الوكيل الإخباري - قفزت أسعار الذهب عالمياً إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر في تعاملات اليوم الجمعة المبكرة، وتتجه لتحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي مع تزايد الطلب الذي عززه الصراع في الشرق الأوسط، وتوقعات بأن زيادات أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تقترب من نهايتها.

اضافة اعلان



وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية :"هناك مخاوف من أن تتصاعد الحرب إلى ما يشبه أزمة إقليمية أوسع نطاقا، وربما صراع طويل الأمد لذلك نرى المستثمرين يتجهون إلى الملاذات الآمنة".



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1978.17 دولار للأونصة، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 20 يوليو، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1990.50 دولار.

