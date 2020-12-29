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الثلاثاء، 29-12-2020 03:06 م

ارتفاع أسعار النفط عالميا

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الوكيل الاخباري- ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مع إقبال المستثمرين على المخاطرة بدعم تحرك الولايات المتحدة نحو زيادة حجم مدفوعات مساعدات مرتبطة بجائحة كورونا، والتي قد تزيد الطلب على الوقود وتحفز النمو الاقتصادي.
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وارتفع خام برنت 72 سنتا بما يعادل 1.4 % إلى 51.58 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:57 بتوقيت غرينتش، فيما زادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 67 سنتا أو 1.4 % إلى 48.29 دولار للبرميل.

وقال جيفري هالي المحلل في ”أواندا“ للوساطة المالية: ”يبدو أن النفط مدعوم بإقرار قانون التحفيز الأمريكي والتمويل الحكومي الشامل“.

 




 

 


 

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