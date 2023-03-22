ارتفاع البورصات الآسيوية على خلفية انتعاش وول ستريت

الوكيل الإخباري - ارتفعت البورصات الآسيوية اليوم الأربعاء، بعد انتعاش بورصة وول ستريت قادته البنوك الأكثر تضررا من أزمة الصناعة.
وبحسب وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، ارتفع مؤشر نيكي 225 في طوكيو بنسبة 1.9 % إلى 27466.61 نقطة، كما ارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 1.9% إلى 19631.80 نقطة، فيما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.2 % إلى 3261.14 نقطة.
وقفز مؤشر "إس أند بي"/ "إيه إس إكس 200" الأسترالي بنسبة 0.9 % إلى 7015.60 نقطة، في حين ارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 1.2 % إلى 2417.14 نقطة.
وفي "وول ستريت"، ارتفع مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 1.3% ليحقق مكاسبه الأولى المتتالية منذ بداية الانهيار السريع لبنك سيليكون فالي قبل أسبوعين، ليغلق عند 4002.87 نقطة، كما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1% إلى 32560.60 نقطة، في حين قفز مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.6 % إلى 11860.11 نقطة.