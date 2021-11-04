الخميس 04-11-2021
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الخميس، 04-11-2021 02:53 م

ارتفاع الدولار الأميركي أمام الين الياباني

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الوكيل الاخباري- ارتفع الدولار الأميركي، اليوم الخميس، خلال الجلسة الآسيوية، أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة من قبل الاقتصاد الأميركي أكبر اقتصاد في العالم.

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وبحسب وول ستريت جورنال، ارتفع زوج الدولار الأميركي مقابل الين الياباني بنسبة 0.19 بالمئة إلى مستويات 114.21، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 114.00، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 114.25، بينما حقق الأدنى له عند 113.95.

 

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