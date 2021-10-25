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الإثنين، 25-10-2021 03:29 م

تراجع الدولار الأمريكي أمام الين الياباني

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الوكيل الاخباري- تراجع الدولار الأميركي، اليوم الاثنين، خلال الجلسة الآسيوية في وول ستريت أمام الين الياباني، وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الياباني ونظيره الاقتصاد الأميركي أكبر اقتصاد في العالم.

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وبحسب وول ستريت جورنال، انخفض زوج الدولار الأميركي مقابل الين الياباني بنسبة 0.02 بالمئة إلى مستويات 113.53، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 113.55، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 113.42، بينما حقق الأعلى له عند 113.83، خاصة أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند 113.47.

 

المصدر: بترا

 




 

 


 

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