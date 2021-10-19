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الثلاثاء، 19-10-2021 04:37 م

تراجع الدولار الأميركي أمام الين الياباني

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الوكيل الاخباري- تراجع الدولار الأميركي خلال الجلسة الآسيوية في وول ستريت، ليرتد للجلسة الثالثة من الأعلى له منذ السادس من تشرين الثاني 2017 أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الياباني، وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل أكبر اقتصاد في العالم، بحسب وول ستريت جورنال .

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وانخفض زوج الدولار الأميركي مقابل الين الياباني بنسبة 0.19 بالمئة إلى مستويات 114.10 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 114.32 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 114.08، بينما حقق الأعلى له عند 114.35.

 

المصدر: بترا

 

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