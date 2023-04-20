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الخميس، 20-04-2023 03:50 م

ارتفاع صادرات دول منتدى الغاز 6.7 بالمئة

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الوكيل الإخباري - سجلت صادرات الغاز الطبيعي المسال للدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز ومقره الدوحة، نمواً بنسبة 6.7 بالمئة خلال الشهر الماضي مدفوعة بزيادة صادرات قطر.

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وحسب التقرير الشهري لسوق الغاز الطبيعي، فقد ارتفعت صادرات الدول الأعضاء في المنتدى بنحو 1.1 مليون طن منها 600 ألف طن من قطر و400 ألف طن من النرويج و300 ألف طن من ترينداد وتوباغو، بالإضافة لزيادات أخرى من الإمارات وبيرو ونيجيريا والجزائر.


وأشار التقرير إلى انخفاض صادرات الغاز المسال في مصر وماليزيا وروسيا وانغولا وغينيا الاستوائية.

وأضاف التقرير، أنه على المستوى العالمي، سجلت صادرات الغاز الطبيعي المسال مستويات قياسية خلال الشهر الماضي بلغ حجمها 36.36 مليون طن بنسبة نمو 6.5 بالمئة، بينما استحوذت الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز على نصف الزيادة في صادرات الغاز المسال العالمية.


وخلال الشهر الماضي، ارتفعت عمليات إعادة تحميل الغاز الطبيعي المسال بنسبة 221 بالمئة على أساس سنوي.


وأشار التقرير إلى انخفاض استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي بنسبة 13 بالمئة على أساس سنوي، حيث وصل إلى 34.1 مليار متر مكعب، مدفوعة بعدة عوامل من بينها ارتفاع درجات الحرارة أكثر من المعتاد، وتمديد لائحة الاتحاد الأوروبي بشأن خفض الطلب الطوعي على الغاز بنسبة 15% حتى آذار 2024.


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