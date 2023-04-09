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الأحد، 09-04-2023 12:35 م

ارتفاع جديد للتضخم في قطر بنسبة 4.4 %

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الوكيل الإخباري - سجل معدل التضخم في قطر، مستوى جديدا خلال شهر شباط الماضي، مواصلا ارتفاعه للشهر الثاني على التوالي خلال العام 2023.

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وقال مصرف قطر المركزي، في بيان، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الاحد ، إن معدل التضخم في البلاد خلال شهر شباط الماضي، بلغ 4.4 بالمئة، مقارنة بالشهر المقابل من عام 2022.


وتأثر مؤشر التضخم في قطر خلال الشهر الماضي بارتفاع أسعار 8 مجموعات رئيسية على أساس سنوي في مقدمتها مجموعة السكن والكهرباء والماء وبعض أنواع الوقود، إضافة إلى مجموعة الثقافة والترفيه.


ويضم مؤشر أسعار المستهلك القطري، الذي يقيس التضخم 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، ومحسوب على سنة أساس 2018 تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة 2017 - 2018.


ويواجه المواطنون القطريون في الآونة الأخيرة، موجة غلاء غير مسبوقة في الأسعار، إلى درجة دفعت مجلس الشورى في البلاد الشهر الماضي، إلى بحث قضايا التضخم وزيادة الأعباء المالية على القطريين، من حيث الآثار الاجتماعيَّة والاقتصادية السلبية المُترتبة على التضخم، وارتفاع تكاليف المعيشة.

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