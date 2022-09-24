ارتفاع فوائد القروض بالأردن لـ 29.4 مليون دينار حتى نهاية آب الماضي

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -

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كشفت بيانات رسمية، أنه قد ارتفع بند فوائد القروض على أساس الاستحقاق حتى نهاية آب الماضي إلى 29 مليون و400 ألف دينار، ليبلغ بالمجمل 610 ملايين و700 ألف دينار.وكشفت أرقام البنك المركزي، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" ارتفاع تعويضات العاملين في الجهاز المدني ( رواتب وأجور ومساهمات الضمان الاجتماعي) بمقدار 19 مليون و600 ألف دينار، لتصل إلى 756 مليون و800 ألف دينار، كما ارتفع بند نفقات التقاعد والتعويضات بمقدار 10 ملايين و900 ألف دينار ليصل إلى 678 مليون و800 ألف دينار.ونوهت الأرقام إلى أنه سُجل مع نهاية آب الماضي ارتفاعاً في بند استخدام السلع والخدمات بمقدار 6 ملايين و700 ألف دينار، ليبلغ 128 مليون و400 ألف دينار، بالمقابل انخفض بند الإعانات بمقدار 6 ملايين و200 ألف دينار، ليصل إلى 70 مليون و300 ألف دينار.