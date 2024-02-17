الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس الإدارة/الرئيس التنفيذي لهيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو" نوريهيكو ايشيغورو إن حجم الاستثمارات اليابانية في الأردن وصل إلى قرابة ملياري دولار، مشيراً إلى اهتمام العديد من الشركات اليابانية بالاستثمار في المملكة.

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وعقد رئيس الوزراء بشر الخصاونة أمس الجمعة، في طوكيو لقاء مع جيترو، وأكد علاقات الشراكة التي تربط الأردن واليابان والحرص على تعزيزها في المجالات كافة لا سيما الاقتصادية والتنموية والاستثمارية.



وعرض رئيس الوزراء خلال اللقاء بيئة الأعمال والاستثمار في الأردن والفرص المتوافرة للاستثمار في العديد من القطاعات والرغبة في استقطاب المزيد من الاستثمارات اليابانية إلى الأردن.



وأعرب الخصاونة عن تقديره للدور الذي تقوم به هيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو " في تعزيز مسيرة التعاون بين البلدين والتي نظمت العام الماضي منتدى أعمال أردني ياباني في الأردن، لافتا إلى إمكانية عقد منتديات مشابهة لقطاعات متخصصة.



وأكد رئيس مجلس إدارة "جيترو" على علاقات الشراكة مع الأردن والبيئة الجاذبة للاستثمار واهتمام العديد من الشركات اليابانية بالاستثمار في الأردن، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات اليابانية في الأردن وصل إلى قرابة ملياري دولار.



وعرض أعضاء الوفد الوزاري المرافق لرئيس الوزراء في زيارته إلى اليابان الذي ضم وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة والاستثمار خلود السقاف والتخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، الفرص المتوفرة للاستثمار في الأردن في العديد من القطاعات الحيوية ذات الأولوية.