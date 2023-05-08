ارتفاع معدل الدين في الصين إلى 279%

الوكيل الإخباري -
وصل معدل الديون في الصين خلال الربع الأول من العام الحالي إلى مستوى قياسي جديد مع توسع البنوك في إقراض الشركات عقب رفع القيود المفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد في إطار استرتيجية صفر إصابات.اضافة اعلان
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن معدل الدين في الصين وصل إلى 279% من إجمالي الناتج المحلي بحسب بيانات البنك المركزي الصيني ومكتب الإحصاء الوطني.
وارتفع معدل الدين بمقدار 7.7 نقطة مئوية عن الربع الأخير من العام الماضي، وهي أكبر زيادة ربع سنوية خلال ثلاث سنوات. وارتفع معدل الديون المستحقة على المؤسسات غير المالية بمقدار 5.8 نقطة مئوية، في حين ارتفع معدل دين الأسر والقطاعات الحكومية بمقدار نقطة واحدة مئوية. ( الاقتصادية
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