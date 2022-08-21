خبير يقترح تخفيض ضريبة المحروقات وتعليق الضرائب 5 أشهر في الأردن

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال الخبير الاقتصادي حسام عايش، إن الأردن بات اليوم في "دائرة الركود الاقتصادي" بعد أن سجل تراجعاً في معدلات النمو لربعين متتاليين.

اضافة اعلان



ودعا عايش في حديث لـ "الوكيل الإخباري" إلى ضرورة الإسراع بتفعيل النشاط الاقتصادي، من خلال خفض الضريبة على المحروقات، وتعليق بعض الاقتطاعات الضريبية لـ 5 أشهر، مثلما قامت به بعض الدول الكبرى، والمباشرة بتنفيذ المشاريع الرأسمالية التي تُشغل الأيدي العاملة، وبالتالي إدرار الدخل.



وأضاف، أن الربع الأول من العام الحالي سجل نمواً اقتصادياً عند 2.5%، وهي نسبة أقل من المتوقع، كما أنها أقل مما كان عليه النمو في الربعين الرابع والثالث من العام الماضي.



وأشار عايش، إلى أن توقعات النمو التي وردت في موازنة 2022 لن تتحصل مع نهاية العام، في ظل هذا التراجع، مشيراً إلى أن العوامل والمتغيرات الاقتصادية التي مرت بها المملكة والعالم قللت من توقعات تحقيق نمو عند المستوى المرجو.



وبيّن أن التضخم في المملكة - والذي وصل إلى 5.34% مع نهاية تموز الماضي- أدى إلى إحداث مشكلات تركزت على سلوك الإنفاق عند المستهلكين، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة، الأمر الذي فاقم "الحالة الركودية".

