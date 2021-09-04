ارتفاع نسبة الدين العام في الأردن إلى 108.6%

الوكيل الاخباري - آخر أرقامِ الماليةِ العامةِ المعلنةِ كشفت، أن نسبةَ الدينِ العامِ للأردنِ مع نهايةِ شهرِ حزيرانَ الماضي بلغت مئةً وثمانيةً وستةَ اعشارٍ في المئةِ كنسبةٍ منَ الناتجِ المحلي الإجماليِ البالغِ واحدًا وثلاثينَ مليارًا ونصفَ المليارِ دينار.



وفي التفاصيل، ارتفعَ حجمُ مديونيةِ الأردن بنهايةِ شهرِ حزيران إلى مستوىً قياسيٍ جديدٍ بلغَ اربعةً وثلاثينَ مليارًا وثلاثِ مئةٍ مليونِ دينارٍنم وبنسبةٍ 4% عن مستواهُ في نهايةِ العامِ الماضي.

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