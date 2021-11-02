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الثلاثاء، 02-11-2021 05:17 م

استقرار أسعار الذهب عالميا

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الوكيل الاخباري - استقرت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الثلاثاء، ضمن نطاق محدود من التعاملات، مع عزوف المستثمرين عن بناء مراكز جديدة، انتظارا لما سوف يسفر عنه اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي الأميركي اليوم، بحسب وول ستريت جورنال .

وتتداول أسعار الذهب بحلول الساعة 10:18 بتوقيت جرينتش حول مستوى 25ر794ر1 دولار للأونصة من مستوى الافتتاح 08ر793ر1 دولار، وسجلت أعلى مستوى 42ر796ر1 دولار، وأدنى مستوى 23ر789ر1 دولار.

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