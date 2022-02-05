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السبت، 05-02-2022 01:13 م

الأرجنتين تسدد فوائد بـ 370 مليون دولار لصندوق النقد الدولي

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الوكيل الاخباري- سددت الأرجنتين 370 مليون دولار إلى صندوق النقد الدولي على شكل فوائد قرض يزيد عن 44 مليار دولار حصل هذا البلد على إعادة هيكلته في نهاية كانون الثاني/يناير، على ما أفاد مصدر رسمي.

وأوضح مصدر مطلع لوكالة فرانس برس أن عملية التسديد إلى صندوق النقد النقد الدولي وهي الثانية خلال السنة الراهنة "بلغت حوالي 370 مليون دولار". وأظهرت نشرة المصرف المركزي الارجنتيني الجمعة أن الاحتياطي الأجنبي في البلاد يبلغ 37,18 مليار دولار بفارق مع مستوى اليوم السابق يوازي المبلغ المسدد إلى الصندوق.

وكانت الأرجنتين سددت حوالي 700 مليون دولار إلى الصندوق يوم الجمعة الماضي مع إعلان إعادة هيكلة دين البلاد.

وأعلنت الأرجنتين وصندوق النقد الدولي قبل أسبوع اتفاقا مبدئيا على إعادة هيكلة دين بوينوس أيريس حيال المؤسسة الدولية في مقابل إصلاحات اقتصادية لا سيما الخفض التدريجي لعجز الميزانية (3 % من إجمالي الناتج ) وصولا إلى إحلال التوازن في 2025 والسيطرة على التضخم مع مراجعة فصلية من قبل الصندوق.

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