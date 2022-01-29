سلطنة عُمان تقترض 3.5 مليار دولار من تحالف بنوك خليجية

الوكيل الاخباري-
بدأت سلطنة عمان إجراءات الحصول على قرض بنحو 3.5 مليار دولار لأجل 7 سنوات من تحالف بنوك خليجية ، والذي تخطط السلطنة لاستخدام جزء من حصيلته لإعادة تمويل قرض بنحو 2.2 مليار دولار.اضافة اعلان
أضافت المصادر أن القرض يعمل على ترتيبه تحالف بنوك خليجية من بينها بنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي وبنك المشرق الأول وبنك المؤسسة العربية المصرفية ABC، بالإضافة إلى بنكين من سلطنة عمان.
أوضحت المصادر أن القرض يتضمن خيار رفع قيمته إلى نحو 4 مليارات دولار إذا ما اقتضت الحاجة.
أفادت المصادر "القرض يستخدم لإعادة تمويل قرض كانت السلطنة قد حصلت عليه في وقت سابق من العام الماضي. كانت وزارة المالية العمانية حريصة على العودة للسوق بحثا عن شروط تمويلية أفضل".
في مارس /آذار من العام الماضي، حصلت السلطنة على قرض بنحو 2.2 مليار دولار لأجل 15 شهرا يتضمن خيار تمديد لمدة عام وهو الخيار الذي رفضت وزارة المالية العمانية ممارسته بحثا عن شروط تمويلية أفضل علما أن تسعير القرض تراوح ما بين 375-390 نقطة أساس فوق سعر الليبور.
المصدر: العربية