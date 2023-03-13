الأسهم الأوروبية تتراجع تحت ضغط انهيار بنك "سيلكون فالي"

الوكيل الإخباري - تراجعت الأسهم الأوروبية، الاثنين، مع استمرار هبوط أسهم البنوك في المنطقة رغم تدخل السلطات للحد من تداعيات الانهيار المفاجئ لبنك سيلكون فالي.

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وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 % بعد أن أغلق عند أدنى مستوى في أكثر من خمسة أسابيع.



يأتي هذا فيما ارتفعت العقود الآجلة في وول ستريت بعد أن أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ووزارة الخزانة الأميركية عن مجموعة من الإجراءات لتحقيق الاستقرار في النظام المصرفي، وقالا إن المودعين في بنك سيلكون فالي سيمكنهم الوصول إلى ودائعهم اليوم الاثنين.



وهبطت أسهم البنوك الأوروبية 1.1 % بعدما شهدت أسوأ عمليات بيع في أكثر من خمسة أشهر على مدار يومين وسط مخاوف بشأن مدى متانة الميزانية العمومية للقطاع في مواجهة انهيار بنك سيلكون فالي، إضافة إلى التوقعات برفع أسعار الفائدة. ( سكاي نيوز )

