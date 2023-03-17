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الجمعة، 17-03-2023 09:51 م

الأسهم الأوروبية تسجل أسوأ أداء أسبوعي هذا العام

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الوكيل الإخباري - اختتمت الأسهم الأوروبية أسبوعًا مضطربًا على تراجع جماعي في جلسة اليوم ‏الجمعة، حيث أغلق مؤشر ‏ستوكس 600 الأوروبي الجلسة على انخفاض بنسبة 1.26 بالمئة، بينما ‏سجل خسائر أسبوعية بنسبة 3.9 بالمئة، هي الأكبر منذ أيلول عام 2022.‏

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وقادت أسهم القطاع المصرفي خسائر جلسة اليوم انخفاض نسبته 2.6 بالمئة، تليها ‏أسهم قطاع الخدمات المالية، بانخفاض 2.1 بالمئة، وفق ما أوردته شبكة سي إن بي سي الاقتصادية.


ويأتي ذلك بعد أن انتعشت أسهم البنوك الأوروبية خلال الجلسة السابقة، مع عكس (كريديت سويس)‏ الانخفاض الدراماتيكي في سعر السهم يوم الأربعاء بنسبة 24 بالمئة ‏لينهي جلسة أمس بارتفاع 18.8 بالمئة.‏


وعادت أسهم ‏(كريديت سويس)‏ للهبوط اليوم الجمعة، وأغلقت على انخفاض ‏بنسبة 8 بالمئة.


وعلى صعيد التداولات، هبط سهم ‏ستوكس 600 بنسبة 1.2 بالمئة أو 5 نقاط إلى 436 ‏نقطة، وانخفض مؤشر كاك 40‏ الفرنسي بنسبة 1.4 بالمئة أو 100 نقطة إلى 6925 نقطة، ‏كما هبط ‏ مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.3بالمئة أو 199 نقطة إلى 14768 نقطة.


و‏تراجع مؤشر فوتسي البريطاني بنسبة 1 بالمئة أو 74 نقطة إلى 7335 نقطة، وصعد المؤشران الإسباني والإيطالي اللذان تهيمن عليهما البنوك 0.7 بالمئة و1.0 بالمئة على التوالي، لكنهما تكبدا خسائر أسبوعية كبيرة.


بترا

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