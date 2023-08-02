الأربعاء 02-08-2023
الوكيل الاخباري

وزارة التربية لطلبة التوجيهي: النتائج لن تُعلن بشكل مفاجئ

قرار هام من التربية بشأن طلبة المدارس الحكومية والخاصة

هام من الأمانة للمواطنين بشأن تسجيل وإلغاء عقود الإيجار

الملك وولي العهد يستقبلان الرئيس الإماراتي في مطار ماركا - صور

الأمن يُحقق بعد العثور على جثة في شارع الاردن

115 حريقاً في الأردن خلال 24 ساعة

بكلمات مؤثرة.. طلبة يعبرون عن حزنهم بوفاة دكتور في جامعة مؤتة

مصدر عسكري سوري: عمليات تمشيط على الشريط الحدودي مع الأردن للقضاء على مهربي المخدرات

إعلان تدريب لحديثي التخرج

هل يؤثر خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة على المساعدات للأردن ؟

 
الأربعاء، 02-08-2023 12:43 م

الأمم المتحدة: سحب نصف حمولة الناقلة صافر

_125400959_mediaitem125399477


الوكيل الإخباري - أعلنت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء، أنه تم سحب ونقل أكثر من نصف كمية النفط الموجودة على متن الناقلة "صافر" المهجورة قبالة ميناء الحُديدة اليمني في البحر الأحمر.اضافة اعلان


وأطلقت المنظمة الأممية الأسبوع الماضي عملية سحب حمولة الناقلة البالغة أكثر من مليون برميل من خام مأرب الخفيف إلى سفينة أخرى بهدف تجنب تسرب النفط وحدوث كارثة بيئية في مياه البحر.

وكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن ديفيد غريسلي، على (تويتر)، "أكثر من نصف النفط الموجود على متن السفينة تم نقله إلى السفينة البديلة في الأيام السبعة الماضية".

إقرأ ايضا
5525

أسهم أوروبا تنخفض لأدنى مستوى في أسبوعين

file (1)

هل يؤثر خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة على المساعدات للأردن ؟

855149_336382

تقرير: الركود يسيطر على نشاط المصانع حول العالم لهذه الأسباب

flight

قرار هام من تركيا.. وقف استخدام بطاقات الائتمان لأغراض السفر

file

منصة إلكترونية للفرص الاستثمارية والتجارية بين الأردن وكندا

2020-05-01t000000z_2135791298_rc2nfg9gda52_rtrmadp_3_lebanon-crisis-protests-1200x630

تقرير : لبنان يعاني أزمة اقتصادية حادة بفعل تراكم الديون

أخبار متعلقة
f04c9ee0e32da25422d1978d98ea9c61e1e4cc40

الأمم المتحدة : بدء سحب النفط من ناقلة صافر المهجورة بميناء الحديدة

47

النفط يحقق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي

5258265

الكرملين يؤكد.. اتفاق تصدير الحبوب "انتهى عمليا"

497552

السعودية تمدد الخفض الطوعي لإنتاج النفط لنهاية 2024

بنزين محروقات وقود1

توضيح حول أسعار المشتقات النفطية بالأردن الشهر المقبل

نفط9

انخفاض أسعار النفط عالمياً اليوم