الأمم المتحدة: سحب نصف حمولة الناقلة صافر

الوكيل الإخباري - أعلنت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء، أنه تم سحب ونقل أكثر من نصف كمية النفط الموجودة على متن الناقلة "صافر" المهجورة قبالة ميناء الحُديدة اليمني في البحر الأحمر. اضافة اعلان





وأطلقت المنظمة الأممية الأسبوع الماضي عملية سحب حمولة الناقلة البالغة أكثر من مليون برميل من خام مأرب الخفيف إلى سفينة أخرى بهدف تجنب تسرب النفط وحدوث كارثة بيئية في مياه البحر.



وكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن ديفيد غريسلي، على (تويتر)، "أكثر من نصف النفط الموجود على متن السفينة تم نقله إلى السفينة البديلة في الأيام السبعة الماضية".

