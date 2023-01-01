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الأحد، 01-01-2023 12:05 م

بريطانيا ترصد 700 مليون جنيه لتحسين المناطق الفقيرة

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الوكيل الإخباري - تعتزم حكومة بريطانيا إنشاء صندوق بقيمة 700 مليون جنيه استرليني هذا العام، لتمويل تحسين أفقر المناطق في البلاد.

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ويتوقع أن تأتي الأموال من حسابات مصرفية منسية، وسيتم توزيعها على المناطق المتروكة والتي نادرا ما تحصل على منح حكومية أو أموال خيرية بحسب "فاينانشال تايمز".


وفي 2019، قاد بوريس جونسون حزب المحافظين إلى فوز ساحق في الانتخابات العامة، وتعهد بإحياء أجزاء كبيرة من المناطق التي أهملتها بريطانيا خلال حقبة العولمة التي جعلت لندن واحدة من أغنى مدن العالم.


وقالت الصحيفة إن اقتراح إنشاء مثل هذا الصندوق المجتمعي خضع لاستشارات حكومية في العام الماضي، ومن الممكن أن يأتي الرد بحلول 26 من يناير. ( الاقتصادية )


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