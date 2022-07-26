الثلاثاء 26-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

بحث التعاون الاستثماري بين الأردن وبريطانيا

نظام لتنظيم علاقة الطلبة والإدارات الجامعية خلال أسبوع

ولي العهد: أهمية تكريس العمل السياسي المبني على التنوع الفكري

الملك: ضرورة إنجاز تنظيم الأنشطة الحزبية بالجامعات

رئيس هيئة الأركان يزور عدداً من الوحدات العسكرية الجنوبية

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة القضاة

ورشة علمية حول مرض التصلب اللويحي

المياه: نحفر آبارا عميقة في حسبان

الطيران التركي يقصف في دهوك العراقية

التربية تنشر أسماء المرشحين للتعيين - أسماء

الثلاثاء، 26-07-2022 11:49 ص

الاتحاد الأوروبي يجتمع للموافقة على خطة لترشد استهلاك الغاز

lthd-lwrwby


الوكيل الإخباري - تعتزم دول الاتحاد الأوروبي الموافقة اليوم على خطة تهدف لتقليل استهلاكها من الغاز الطبيعي، كخطوة تستعد بها الدول للانقطاع المحتمل لشحنات الغاز الروسي قبل شتاء العام الحالي.

اضافة اعلان


وتتيح الخطة، والمقرر الموافقة عليها اليوم، حرية التحرك بشكل مستقل لبعض الدول أعضاء الاتحاد بهدف توفير بدائلهم من الغاز.


وتواجه أوروبا المزيد من الضغوط في ما يتعلق بواردات الغاز خلال الأسبوع الجاري، بعد أن كشفت شركة "غازبروم" الروسية أنها ستوقف توربينا آخرا في خط أنابيب "نوردستريم 1"، والذي يمد الاتحاد الأوروبي بالغاز الطبيعي، بسبب أعمال الصيانة، وهو ما سينتج عنه انخفاض تدفقات الغاز إلى 20 بالمئة.


وقالت الشركة إنه "بسبب توقف التوربين، ستبلغ تدفقات الغاز من خلال خط الأنابيب 33 مليون متر مكعب يوميا، بدءا من الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش في 27 يوليو، انخفاضا من الطاقة الكاملة البالغة أكثر من 160 مليون متر مكعب يوميا".
وأثار القرار الروسي حفيظة ألمانيا، التي قالت إنه قرار "غير مبرر".


ومن جانبها، حذرت بلجيكا من أن حدوث انقطاع كامل للغاز قد يكون أمرًا واردًا، وحثت الدول الأخرى على الاستعداد للسيناريو الأسوأ، من خلال تخزين الغاز في الفترة الحالية استعدادًا لفصل الشتاء. 


واقترحت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي خطة طارئة تطالب فيها دول الاتحاد الأوروبي بخفض استهلاك الغاز بنسبة 15 بالمئة في الفترة من أغسطس وحتى مارس 2023. 

وأكدت أن الخطة يمكن أن تتحول من مطالبات اختيارية إلى خطة مُلزمة في حالة وجود أزمات طارئة. ( سكاي نيوز )


إقرأ ايضا
2202213181417946480420

انخفاض مؤشر إبسوس لثقة المستهلك الأردني في الربع الثاني

15730

أبو حسان: غرفة صناعة إربد وفرت 6 آلاف فرصة عمل

2016_8_9_14_0_15_957

خبير يدعو الأردنيين لتقنين الاستهلاك

اا

غازبروم الروسية تشعل أسعار الغاز الأوروبي

thumbs_b_c_e6024be2293f1e725e4abd3661d0807f

قطر: 130.7 % نسبة نمو فائض الميزان التجاري العام الماضي

FLPEJnTXsAEi1G0

5.12 % ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي

أخبار متعلقة
62df979005b79

الطاقة الأوروبية: دوافع سياسية وراء خفض الغاز الروسي

M63A4562

عقل يتوقع ارتفاع المحروقات 2.3 % بتسعيرة اب

1642427140745

الحكومة: انخفاض اسعار المشتقات النفطية عالمياً

ؤؤؤؤؤؤ

ألمانيا تستعد لأسوأ أزمة طاقة في تاريخها

للللل

إعادة تشغيل أنبوب غاز نورد ستريم 1 بين روسيا وألمانيا

نفط4

ألمانيا ستوقف شراء الفحم والنفط من روسيا