الأحد 14-04-2024
الوكيل الاخباري
 

مجلس الحرب الإسرائيلي يجتمع لبحث الرد على إيران

شركات الطيران تستأنف رحلاتها لمطارات المملكة

خبير: الخطط الأمريكية لمحاصرة روسيا فشلت فشلا ذريعا

الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي فاعل لوقف جرائم الاحتلال

البلقاء التطبيقية تحدد موعداً لاحقاً للطلبة الذين تعذر قدومهم للامتحانات بسبب إيقاف الطيران

إعلام إسرائيلي: تكلفة اعتراض الهجوم الإيراني تقترب من مليار دولار

مصر تصدر بيانا حول إغلاق مجالها الجوي بشكل طارئ

شهداء وجرحى في غارات متفرقة على مناطق مختلفة من قطاع غزة

انخفاض 10 قروش على كيلو البطيخ في السوق المركزي

مجلس الوزراء: جرى التعامل مع بعض الأجسام الطائرة التي دخلت إلى أجوائنا ليلة أمس ولا إصابات بين المواطنين

الأحد، 14-04-2024 10:23 ص

سعر أكبر عملة مشفرة يهبط 7.7% مسجلاً أكبر تراجع منذ آذار 2023

4778751611711426316
الوكيل الإخباري - استقر سعر عملة بتكوين الرقمية بعد تكبده أكبر انخفاض في أكثر من عام، وذلك في إطار تراجع أوسع نطاقاً في أسواق العملات المشفرة حيث أدى تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط إلى تحفيز العزوف عن المخاطرة.اضافة اعلان


وهبط سعر أكبر عملة مشفرة 7.7% يوم أمس السبت، مسجلاً أكبر تراجع منذ مارس 2023.

وقلص الرمز المميز بعض الانخفاض ليتم تداوله عند نحو 63700 دولار .

وتكبدت معظم العملات الرئيسية الأخرى مثل "إيثر"، و"سولانا"، و"دوج كوين" المفضلة لدى الجماهير خسائر على مدار اليوم.

ويتم تداول الأصول الرقمية خلال عطلات نهاية الأسبوع، مما يمنح المستثمرين نبذة على الحالة المزاجية المحتملة عند إعادة فتح الأسواق التقليدية يوم الإثنين، على الرغم من أن الكثير يمكن أن يتغير من الآن وحتى إعادة الافتتاح. اقتصاد الشرق

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6617983e4c59b75327665707

ترتيب أول 8 دول في مجموعة العشرين من حيث البطالة الأدنى

661a43064236046fd6755ae1

الصين وفيتنام وإيطاليا تشغل المراكز الأولى عالمياً بين مصدري الأحذية

33

هكذا بلغ سعر غرام الذهب 21 في الأردن اليوم

0741

الذهب ليس الوحيد.. ما أبرز السلع الأساسية التي قفزت أسعارها مؤخراً؟

0741

قائمة أفضل الاقتصادات في العالم لممارسة الأعمال التجارية

1471

التضخم العنيد يضر بحملة بايدن لولاية رئاسية ثانية

أخبار متعلقة
6Y5b4CjNpUBSmBqkS67m1FfTF5jfaX501fJ6rFh9

الذهب يواصل الارتفاع للأسبوع الرابع على التوالي

141

الأسهم الأوروبية تغلق على خسائر للأسبوع الثاني على التوالي

نفط

ارتفاع أسعار النفط عالميا

0410

ارتفاع أسعار النفط عالمياً

10410

برنت يتخطى 89 دولاراً مع تصاعد مخاوف نقص الإمدادات

013

النفط عالمياً يرتفع بفضل بيانات التصنيع المتفائلة