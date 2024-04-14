سعر أكبر عملة مشفرة يهبط 7.7% مسجلاً أكبر تراجع منذ آذار 2023

الوكيل الإخباري -
استقر سعر عملة بتكوين الرقمية بعد تكبده أكبر انخفاض في أكثر من عام، وذلك في إطار تراجع أوسع نطاقاً في أسواق العملات المشفرة حيث أدى تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط إلى تحفيز العزوف عن المخاطرة.اضافة اعلان
وهبط سعر أكبر عملة مشفرة 7.7% يوم أمس السبت، مسجلاً أكبر تراجع منذ مارس 2023.
وقلص الرمز المميز بعض الانخفاض ليتم تداوله عند نحو 63700 دولار .
وتكبدت معظم العملات الرئيسية الأخرى مثل "إيثر"، و"سولانا"، و"دوج كوين" المفضلة لدى الجماهير خسائر على مدار اليوم.
ويتم تداول الأصول الرقمية خلال عطلات نهاية الأسبوع، مما يمنح المستثمرين نبذة على الحالة المزاجية المحتملة عند إعادة فتح الأسواق التقليدية يوم الإثنين، على الرغم من أن الكثير يمكن أن يتغير من الآن وحتى إعادة الافتتاح. اقتصاد الشرق