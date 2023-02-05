البريد : سنركز بالسنوات القادمة على توسيع الخدمات والمشاريع المالية

الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداود، الأحد، إنه سيجري العمل على تطوير نموذج العمل الحالي لتمكين البريد الأردني ليساهم بشكل مباشر كذراعٍ تنفيذي وداعمِ للخدمات الحكومية.

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وأضاف الداود في كلمته اليوم بعد تعينه حديثا رئيساً لمجلس إدارة البريد الأردني أنه سيتم استكمال توسيع نطاق الخدمات ذات القيمة المضافة لمتلقيها والخدمات المتكاملة التي يقدمها البريد نيابةً عن الشركاء من مؤسسات القطاع العام والخاص.



وقال إن شركة البريد الأردني هي مشغل البريد العام في الأردن وذلك بموجب قانون الخدمات البريدية 34 لعام 2007، وتعمل تحت مظلة اتحاد البريد العالمي باعتبارها عضواً فاعلاً في الاتحاد البريدي العالمي حيث فازت بعضوية مجلس إدارة الاتحاد البريد العالمي.