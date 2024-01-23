البنك الدولي: توقعات بانخفاض أسعار المنتجات الزراعية عالمياً العام الحالي والقادم

الوكيل الإخباري - قال البنك الدولي، إنه من المُتوقع أن تنخفض أسعار المنتجات الزراعية عالمياً بنسبة 2% في عامي 2024 و2025، بسبب وفرة الإمدادات.

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وأضاف البنك، في تقرير له صدر حديثاً بعنوان "آفاق أسواق السلع الأولية" اطلع عليه "الوكيل الإخباري" أنه من المُتوقع أن ينخفض مؤشر البنك الدولي لأسعار السلع الأولية بنسبة 4% في العام الحالي، بعد انخفاضه بنسبة 24% في عام 2023، ومن المُتوقع أن تنخفض أسعار الطاقة نحو 5% وأن تظل مستقرة نسبياً في عام 2025.



وبيّن التقرير أن التقديرات تشير إلى أن أسعار المنتجات الزراعية ستنخفض خلال العام الجاري والقادم، في حين أنه من المتوقع أن تنخفض أسعار المعادن في 2024، وستشهد ارتفاعاً بنسبة 6% في عام 2025.



ووفقاً للتقرير فأنه تفترض التوقعات أن الصراع في الشرق الأوسط سيكون له تأثير محدود على أسعار السلع الأولية، لكن المخاطر الجيوسياسية لا تزال مرتفعة.



وأوضح أنه يوجد تراجع في نسبة المخزون إلى الاستخدام لأهم السلع ( الحبوب وزيوت الطعام وغيرها .. ) لكنها لا تزال عند مستويات مريحة، مضيفاً أن ظروف إمدادات السلع الزراعية والغذائية تحسنت خلال الربع الأخير من 2023، لكن المخاطر لا تزال قائمة.



وأردفت التقرير، أنه لا يزال انعدام الأمن الغذائي مصدر قلق كبير، ويشكل تهديداً رئيسياً في العديد من البلدان، على الرغم من وفرة الإمدادات الغذائية والتراجع في ارتفاع أسعار المواد الغذائية.



وقال إن مستوى انعدام الأمن الغذائي في عام 2015 أخذ في الارتفاع، ليصل إلى أكثر من 900 مليون شخص في عام 2022، ومن المرجح أن يؤدي الصراع الأخير في الشرق الأوسط، إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي.

