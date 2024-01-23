الثلاثاء 23-01-2024
الوكيل الاخباري
 

الذهب يلمع عالمياً اليوم بسبب ضعف الدولار

ارتفاع جديد في سعر الخيار بفارق 15 قرشا للكيلوغرام في السوق المركزي

مستشفى إسرائيلي استقبل أكثر من 2600 عسكري مصاب منذ بداية الحرب

البنك الدولي: ارتفاع أسعار الغذاء في الأردن الشهر الماضي

الاحتلال يقر بمقتل 21 عسكريا وسط قطاع غزة

صحفي فلسطيني لـ الوكيل: اعتقالات الاحتلال بالضفة امتداد لمجازره وعدد الأسرى يقترب من 10 آلاف

غالانت يعلق بعد مقتل عشرات الجنود بغزة: صباح صعب ومؤلم

آل خطاب : أمطار غزيرة في الأسبوع الأخير من مربعانية الشتاء

كم بلغ سعر غرام الذهب 21 والليرة الانجليزية بالأردن اليوم ؟

الأسبوع الأخير من المربعانية سيشهد أمطار غزيرة وأجواء شديدة البرودة

عاجل

مستشفى إسرائيلي استقبل أكثر من 2600 عسكري مصاب منذ بداية الحرب

الثلاثاء، 23-01-2024 08:47 ص

البنك الدولي: توقعات بانخفاض أسعار المنتجات الزراعية عالمياً العام الحالي والقادم

وزارة-السياسة-الزراعية..لا-بديل-للعالم-عن-المنتجات-الزراعية-الأوكرانية-ما-هو-السبب؟

الوكيل الإخباري - قال البنك الدولي، إنه من المُتوقع أن تنخفض أسعار المنتجات الزراعية عالمياً بنسبة 2% في عامي 2024 و2025، بسبب وفرة الإمدادات.

اضافة اعلان


وأضاف البنك، في تقرير له صدر حديثاً بعنوان "آفاق أسواق السلع الأولية" اطلع عليه "الوكيل الإخباري" أنه من المُتوقع أن ينخفض مؤشر البنك الدولي لأسعار السلع الأولية بنسبة 4% في العام الحالي، بعد انخفاضه بنسبة 24% في عام 2023، ومن المُتوقع أن تنخفض أسعار الطاقة نحو 5% وأن تظل مستقرة نسبياً في عام 2025.


وبيّن التقرير أن التقديرات تشير إلى أن أسعار المنتجات الزراعية ستنخفض خلال العام الجاري والقادم، في حين أنه من المتوقع أن تنخفض أسعار المعادن في 2024، وستشهد ارتفاعاً بنسبة 6% في عام 2025. 


ووفقاً للتقرير فأنه تفترض التوقعات أن الصراع في الشرق الأوسط سيكون له تأثير محدود على أسعار السلع الأولية، لكن المخاطر الجيوسياسية لا تزال مرتفعة.


وأوضح أنه يوجد تراجع في نسبة المخزون إلى الاستخدام لأهم السلع ( الحبوب وزيوت الطعام وغيرها .. ) لكنها لا تزال عند مستويات مريحة، مضيفاً أن ظروف إمدادات السلع الزراعية والغذائية تحسنت خلال الربع الأخير من 2023، لكن المخاطر لا تزال قائمة.


وأردفت التقرير، أنه لا يزال انعدام الأمن الغذائي مصدر قلق كبير، ويشكل تهديداً رئيسياً في العديد من البلدان، على الرغم من وفرة الإمدادات الغذائية والتراجع في ارتفاع أسعار المواد الغذائية.


وقال إن مستوى انعدام الأمن الغذائي في عام 2015 أخذ في الارتفاع، ليصل إلى أكثر من 900 مليون شخص في عام 2022، ومن المرجح أن يؤدي الصراع الأخير في الشرق الأوسط، إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي.

إقرأ ايضا
371886-1839484819

الذهب يلمع عالمياً اليوم بسبب ضعف الدولار

55557327_1256274454548393_5526058596963450880_n

كم بلغ سعر غرام الذهب 21 والليرة الانجليزية بالأردن اليوم ؟

LYNXMPED180L9_L

ارتفاع العقود الآجلة للذهب عالمياً خلال الدورة الآسيوية

0010

مؤشرات الأسهم الأميركية تُسجل أرقاما قياسية جديدة

206632

النفط يهبط مع تزايد المخاوف بشأن الطلب العالمي

0b66a76807cd59c403a80027aca64dac

الدولار يحاول الاحتفاظ بمكاسبه بانتظار اجتماعات بنوك مركزية

أخبار متعلقة
LYNXMPEJAF0EU_L

الطاقة: نشتري النفط الخام السعودي من ارامكو والأردن سيستفيد من قرار تخفيض السعر

thumbs_b_c_ea01b02cbd0abad2bd295c9d222174dc

ارتفاع أسعار النفط وبرنت يتجاوز الـ 78 دولاراً للبرميل

010

الاقتصاد الألماني ينكمش بنسبة 0.3% في 2023

LYNXMPEK0E061_L

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

نفط8

ارتفاع أسعار النفط عالميا اليوم

4444444

مخاوف أميركية من تأثر أسعار النفط بسبب الأحداث بالشرق الأوسط