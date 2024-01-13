مخاوف أميركية من تأثر أسعار النفط بسبب الأحداث بالشرق الأوسط

الوكيل الإخباري - أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن، عن شعوره بالقلق إزاء تأثير الحرب بمنطقة الشرق الأوسط على أسعار النفط.





وأظهرت بيانات تتعلق بعمليات الشحن، صدرت عن مجموعة بورصات لندن ومنصة "كبلر" لمعلومات التجارة العالمية، أن نحو 4 ناقلات نفط قد حولت بالفعل مسارها من البحر الأحمر منذ بدء الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا على أهداف في اليمن.

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وأشار متخصصون في قطاع النفط إلى أنه على الرغم من توقعات بأن يرفع تحويل مسار السفن تكلفة الشحن، وأن ويزيد من الوقت المستغرق في نقل النفط، فإن الإمدادات لم تتأثر بعد، الأمر الذي بدد بعض المكاسب السابقة التي حققتها أسعار النفط.





وزاد التصعيد في البحر الأحمر من المخاوف بأن تتحول الأحداث في غزة إلى صراع أوسع في الشرق الأوسط، ما يؤثر على إمدادات النفط.





وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن ردا على هجمات الحركة على السفن في البحر الأحمر.

