البنك المركزي المصري يصدر بيانا حول ارتفاع سعر الدولار

الوكيل الاخباري- أظهر تحليل أصدره البنك المركزي المصري ارتفاع مؤشر الدولار عالميا بنسبة 0.60% مستفيدا من تزايد التوقعات بارتفاع سعر الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي).

اضافة اعلان

بحسب التقرير، أدى هذا إلى ارتفاع الدولار بمعدل أكبر من الخسائر التي سجلها في بداية الأسبوع، والتي قادها انخفاض عوائد السندات، وانخفض اليورو 0.59% مقابل الدولار القوي، على الرغم من صدور محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي في سبتمبر، الذي أكد على اتجاه صانعي السياسات نحو تشديد السياسة النقدية.



جدير بالذكر أن المخاوف من الركود ارتفعت في أوروبا خلال الأسبوع، حيث انخفضت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو على أساس سنوي بشكل أكبر مما كان متوقعًا في أغسطس الماضي، وهو ما يشير إلى ضعف معدل الطلب من قبل المستهلكين.

روسيا اليوم