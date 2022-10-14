الجمعة 14-10-2022
الوكيل الاخباري

ارتفاع الدين العام 1.37 مليار دينار في 2022

شرط غريب لشمس الكويتية كي تتصالح مع أحلام!!

الاحتلال يقتحم المسجد الأقصى ومستوطنون ينفذون جولات استفزازية بين أبوابه

الأمير هاشم بن الحسين على مائدة السفير السعودي

بدء فتح معاصر الزيتون غدا

الأسهم اليابانية ترتفع لأعلى مستوى في 7 أشهر

الصين: الكشف عن سيارة طائرة مسيّرة كهربائيا

البنك المركزي المصري يصدر بيانا حول ارتفاع سعر الدولار

كارول سماحة توضح حقيقة ضربها لـ إليسا بعد خلاف نشب بينهما!

تعرفوا إلى أول ملكة جمال للعالم.. وهل ما زالت حيّة؟ - صورة

 
الجمعة، 14-10-2022 12:03 م

البنك المركزي المصري يصدر بيانا حول ارتفاع سعر الدولار

63491e034c59b74460463d4a


الوكيل الاخباري- أظهر تحليل أصدره البنك المركزي المصري ارتفاع مؤشر الدولار عالميا بنسبة 0.60% مستفيدا من تزايد التوقعات بارتفاع سعر الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي).

اضافة اعلان

 

بحسب التقرير، أدى هذا إلى ارتفاع الدولار بمعدل أكبر من الخسائر التي سجلها في بداية الأسبوع، والتي قادها انخفاض عوائد السندات، وانخفض اليورو 0.59% مقابل الدولار القوي، على الرغم من صدور محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي في سبتمبر، الذي أكد على اتجاه صانعي السياسات نحو تشديد السياسة النقدية.

جدير بالذكر أن المخاوف من الركود ارتفعت في أوروبا خلال الأسبوع، حيث انخفضت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو على أساس سنوي بشكل أكبر مما كان متوقعًا في أغسطس الماضي، وهو ما يشير إلى ضعف معدل الطلب من قبل المستهلكين.

 

روسيا اليوم

 

إقرأ ايضا
LYNXMPEI9D0AT_L

الأسهم اليابانية ترتفع لأعلى مستوى في 7 أشهر

5291c4fa92be6e651db4f7f3a5713a1c

الصين تحدد سعر الدولار مقابل اليوان عند 7.1088

102022129452551352649

أسعار الذهب اليوم الجمعة في الأردن

5Igtfb7f4zuij321m1LscMqEf0HvfSJ3e8nyyPaa

وزراء مالية مجموعة العشرين يناقشون الأزمات الاقتصادية

BN-XN943_3ft0c_OR_20180220074753 (1)

تراجع أسعار النفط عالميا

1020221016513699048281

خلال4 ساعات.. انخفاض كبير على اسعار الذهب في الأردن

أخبار متعلقة
LYNXMPEI8P051_L

الذهب عالمياً يستقر قرب أدنى مستوى منذ عامين ونصف

600480_fbbdf8a1-3ee9-4bee-ba7f-40d598e0f72d

تقرير عالمي: التضخم ثابت ورفع الفائدة لن يتوقف قريباً

24725795f4a54d7e845e9b4403a85931

أثرياء العالم يخسرون 20 مليار دولار في 24 ساعة.. إيلون ماسك يتصدر - أسماء

تعريف_سعر_الفائدة

لماذا تعدّل البنوك المركزية فائدة القروض صعوداً أو هبوطاً؟ .. التفاصيل الكاملة

217613

الذهب يفقد بريقه عالمياً وتوقعات مواصلة رفع الفائدة على القروض

000_1VZ0VJ

تعرّف على أسعار الذهب محلياً بعد رفع الفائدة