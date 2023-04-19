البورصة تدعو الشركات المُدرجة لتزويدها بالبيانات المالية للربع الأول من العام

الوكيل الاخباري - دعت بورصة عمان جميع الشركات المدرجة لديها لاستكمال تزويدها بالبيانات المالية للربع الأول المراجعة من قبل مدققي حسابات تلك الشركات عن الفترة المنتهية في 31 آذار، عبر نظام الإفصاح الإلكتروني XBRL، قبل نهاية شهر نيسان الحالي.

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وأكدت المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي في بيان اليوم الأربعاء، أن البورصة ستقوم بإيقاف التداول في أسهم الشركات المخالفة، والتي لم تلتزم بتزويدها بالبيانات المالية المرحلية اعتباراً من أول يوم عمل يلي نهاية شهر نيسان الحالي إلى حين قيام هذه الشركات بتزويد البورصة بالبيانات المطلوبة، استناداً لأحكام المادة (15/ب/6) من تعليمات إدراج الأوراق المالية لعام 2018.



وأوضح الوظائفي أن الهدف من ذلك تعزيز حماية المتعاملين والمستثمرين في سوق الأوراق المالية، وتوفير المعلومات الضرورية لهم في الوقت المناسب وبما يمكنهم من اتخاذ القرار الاستثماري.



وأشار إلى أنه بعد انتهاء الموعد المحدد لاستلام البيانات ستعلن البورصة في وسائل الإعلام عن أسماء الشركات المخالفة التي ستكون عُرضة للعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة والتعليمات المعمول بها.