التضخم في منطقة اليورو يقفز إلى مستوى قياسي

الوكيل الإخباري - أعلن مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" اليوم الجمعة، أن منطقة اليورو سجلت معدل تضخم سنوي بلغ 5 بالمئة في كانون الثاني الماضي، وفق ما نقلت شبكة (سي ان بي سي) الاقتصادية.

اضافة اعلان



وأوضح "يوروستات" أن هذا هو أعلى معدل تضخم سنوي لمنطقة اليورو التي تضم 19 دولة، منذ عام 1997.



ويؤثر ارتفاع الأسعار المتزايد على التعافي الاقتصادي للتكتل الأوروبي من تداعيات جائحة فيروس كورونا.



وأشار "يوروستات" إلى أن أسعار الطاقة، التي ارتفعت بنحو 26 بالمئة في كانون الثاني 2021، مقارنة بالفترة نفسها من 2020، تمثل مصدر قلق لدول الاتحاد الأوروبي، حيث شهدت أسعار الجملة للغاز الطبيعي ارتفاعا على مدار شهور، فضلا عن الارتفاع الملحوظ في سعر الكهرباء، وهو ما ترك أثره على المستهلكين في كثير من الدول.



وسجلت منطقة اليورو معدل تضخم سنوي بنسبة 9ر4 بالمئة خلال شهر كانون الأول 2021، كما ارتفعت أسعار الطاقة وحدها بنسبة 5ر27 بالمئة في كانون الأول 2021 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.

ويستهدف البنك المركزي الأوروبي معدل تضخم سنوي بواقع 2 بالمئة، وهو معدل ينظر إليه على أنه قد يسهم في تحقيق التوازن السليم بين النمو والاستقرار.