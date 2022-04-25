الحكومة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالمياً

الوكيل الإخباري - قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، إن أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية ارتفعت في الأسبوع الثالث من شهر نيسان الحالي مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الثاني.

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وأضافت أن البنزين أوكتان 90 سجل سعرا بلغ 1085.8 دولارا للطن مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثاني والذي بلغ 1020.1 دولارا، وبنسبة ارتفاع بلغت 6.4%، كما سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 1123.3 دولارا للطن مقابل 1049.7 دولارا المسجل في الأسبوع الثاني وبنسبة ارتفاع بلغت 7%.



وأوضحت أن سعر الديزل ارتفع من 1053.4 دولارا للطن إلى 1104 دولارات وبنسبة ارتفاع بلغت 4.8%، وارتفع سعر الكاز من 1099.5 دولارا للطن الى 1159.9 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت 5.5%، وارتفع سعر زيت الوقود من 650.5 دولارا للطن إلى 670.4 دولارا للطن وبنسبة ارتفاع بلغت 3.1%.



وأشارت إلى ارتفاع سعر الغاز البترولي المسال في شهر نيسان إلى 955 دولارا للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر آذار الماضي والذي بلغ 913.8 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت 4.5% .