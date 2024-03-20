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الأربعاء، 20-03-2024 01:57 م

الدولار يواصل الانخفاض أمام الجنيه في مصر

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الوكيل الاخباري- انخفض الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية خلال التعاملات الصباحية، ففي البنك الأهلي المصري  سجل 46.99 للشراء، 47.09 جنيه للبيع، و بنك مصر 46.98 جنيه للشراء.

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وفيما يلي سعر الدولار في البنوك المصرية 

الأهلي المصري
46.99 جنيه للشراء.

47.09 جنيه للبيع.

بنك مصر
46.98 جنيه للشراء.

47.08 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي
46.95 جنيه للشراء.

47.05 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية
46.95 جنيه للشراء.

47.05 جنيه للبيع.

بنك القاهرة
46.99 جنيه للشراء.

47.09 جنيه للبيع.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي  قررت في اجتماعها الاستثنائي يوم 6 اذار 2024، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

 




 

 


 

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