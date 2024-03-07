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الخميس، 07-03-2024 07:15 ص

الجنيه المصري يخسر ثلث قيمته مقابل الدولار

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الوكيل الإخباري - خسر الجنيه المصري ثلث قيمته في مقابل الدولار أمس الأربعاء، بعدما رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع 6 نقاط لتسجل معدلات قياسية للإيداع 27.25 % والإقراض 28.25 %.

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وسجل متوسط سعر الدولار في المصارف الحكومية والخاصة المصرية أكثر من 45 جنيها.


وأكد البنك المركزي المصري على السماح لسعر الصرف بأن يتحدد وفقا لآليات السوق، مشيرا إلى أهمية توحيد سعر الصرف في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية والموازية.

وأوضح البنك في بيانه أن الاقتصاد المصري تأثر في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية، ما أدى إلى ظهور سوق موازية " سوداء" لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي.

 




 

 


 

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