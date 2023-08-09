الذهب عالمياً يرتفع من أدنى مستوياته في شهر بعد انخفاض الدولار

الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب عالمياً، اليوم الأربعاء، من أدنى مستوياتها في شهر واحد التي سجلتها في الجلسة السابقة مع انخفاض الدولار وعوائد السندات قبل يوم من صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي التي قد تقدم مؤشرات عن مسار رفع أسعار الفائدة. اضافة اعلان





وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1930.37 دولار للأونصة بعد أن انخفض إلى أدنى مستوياته منذ العاشر من يوليو عند 1922 دولارا للأونصة أمس الثلاثاء.



كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1964.50 دولار للأونصة.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 22.91 دولار للأوقية.



وصعد البلاتين 0.7% إلى 906.46 دولار للأوقية.







