الأربعاء 09-08-2023
الوكيل الاخباري

بلعاوي: متحور إيريس ليس أكثر ضراراً لكنه أكثر انتشاراً ومن المتوقع أن يصبح سائداً

وزارة التربية: 200 ألف طالب وطالبة سجلوا في الصف الأول الأساسي للعام الجديد

جيش الاحتلال: إحباط تهريب 10 مُسيّرات إلى غزة

الاقتصاد الرقمي: تجهيز مراكز خدمات حكومية في عدة محافظات

تسوية الأوضاع الضريبية لـ685 شركة ومكلَّف

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الاربعاء

الأردن ورواندا يعقدان اليوم مشاورات سياسية

توصية بإصدار نظام يُحدد ساعات فتح وإغلاق المحال التجارية بعمان

وزارة العمل تنفذ 14 ألف زيارة تفتيشية في 6 أشهر

صناعة الأردن تُثمن قرار إلزام المدارس بشراء الزي المدرسي من المصانع المحلية

 
الأربعاء، 09-08-2023 11:54 ص

الذهب عالمياً يرتفع من أدنى مستوياته في شهر بعد انخفاض الدولار

25


الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب عالمياً، اليوم الأربعاء، من أدنى مستوياتها في شهر واحد التي سجلتها في الجلسة السابقة مع انخفاض الدولار وعوائد السندات قبل يوم من صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي التي قد تقدم مؤشرات عن مسار رفع أسعار الفائدة.اضافة اعلان


وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1930.37 دولار للأونصة بعد أن انخفض إلى أدنى مستوياته منذ العاشر من يوليو عند 1922 دولارا للأونصة أمس الثلاثاء.

كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1964.50 دولار للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 22.91 دولار للأوقية. 

وصعد البلاتين 0.7% إلى 906.46 دولار للأوقية.




إقرأ ايضا
thumbs_b_c_10a1ba1a6f1315f0f87c521bb8abe6f8

قطر: تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى في ثلاثة أعوام

32

الدولار يتراجع عالمياً

256

أوكرانيا تبحث عن مخطط بديل لتصدير الحبوب

62-110247-flotation-decisions-inflation-egypt-record-levels_700x400

توقعات بتسجيل معدل تضخم قياسي في مصر

LYNXNPEB6Q0SB_L

ارتفاع العقود الآجلة للذهب خلال الدورة الآسيوية

1 - Copy

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الأربعاء

أخبار متعلقة
ذهب

أسعار الذهب تقفز عالمياً اليوم

454

رهانات قرب انتهاء رفع الفائدة تبقي الذهب عالمياً على ثبات

7477

ما هو سر هبوط الذهب عالمياً بعد صعوده القوي أمس ؟

ذهب

أسعار الذهب تهبط من أعلى مستوياتها في 6 أسابيع

ذهب

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم

15f1a841-سبائك-من-الذهب-في-صورة-من-أرشيف-رويترز.

ارتفاع اسعار الذهب عالميا