الذهب عالمياً يهبط قبل كلمة الفيدرالي

الوكيل الإخباري - تتأرجح أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، صعودًا وهبوطًا دون وجهة محددة حتى الآن، إذ كانت مرتفعة بنسب بسيطة، بيد أنها تحولت للانخفاض الآن مع ترقب الأسواق لقرار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي.

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ويخيم القلق على معظم المستثمرين قبل ساعات قليلة من اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي من شأنه أن يحرك الأسواق بقوة إذا ما حدثت به أي مفاجآت، ما دفهم إلى التخلي عن المعدن الأصفر مؤقتًا.



وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.26% إلى 1974 دولار للأوقية.



بينما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.28% إلى 1977 دولار.



وارتفع مؤشر الدولار 0.13%، ليسجل 103.07 نقطة.

