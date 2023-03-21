الثلاثاء 21-03-2023
الوكيل الاخباري

وزير الخارجية: نحن دولة لن يهزها تصريح لشخص عنصري ومتطرف

وزارة المياه: ارتفاع تخزين السدود إلى 119.5 مليون م3

الحموري: جهود لرفع القيود عن بعض الجنسيات المقيدة لتشجيع السياحة العلاجية

التنمية تطلق حملة لمكافحة المتسولين خلال رمضان

الذهب عالمياً يهبط قبل كلمة الفيدرالي

تجار: الحركة التجارية الرمضانية أقل من السنوات السابقة

الملكة بمناسبة عيد الأم: شكرا لأنك دائما تذكرينا بما هو مهم في الحياة

المعونة الوطنية: صرف الدعم النقدي والمعونات المالية الشهرية الأربعاء

الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين من نابلس

المركزي يطرح فئة الـ 20 دينار للتداول

 
الثلاثاء، 21-03-2023 11:00 ص

الذهب عالمياً يهبط قبل كلمة الفيدرالي

gold_2_800x533_L_1411976874


الوكيل الإخباري - تتأرجح أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، صعودًا وهبوطًا دون وجهة محددة حتى الآن، إذ كانت مرتفعة بنسب بسيطة، بيد أنها تحولت للانخفاض الآن مع ترقب الأسواق لقرار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي.

اضافة اعلان


ويخيم القلق على معظم المستثمرين قبل ساعات قليلة من اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي من شأنه أن يحرك الأسواق بقوة إذا ما حدثت به أي مفاجآت، ما دفهم إلى التخلي عن المعدن الأصفر مؤقتًا.


وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.26% إلى 1974 دولار للأوقية.


بينما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.28% إلى 1977 دولار.


وارتفع مؤشر الدولار 0.13%، ليسجل 103.07 نقطة.

إقرأ ايضا
64194cd84c59b718b4695e8f

انهيار بنك أمريكي جديد

15e7a8c437c7b8f78599bc3c1c6583be

زيادة مؤشرات الأسهم الأميركية 450 نقطة

1 - Copy

استقرار أسعار الذهب محليا الثلاثاء

540e9db2-f327-4154-bcc1-eeb39f493d9b_16x9_1200x676-2

برنت ينخفض 1% ويسجل 73 دولاراً للبرميل

LYNXMPEB5405E_L

ارتفاع العقود الآجلة للذهب خلال الدورة الآسيوية

21

115 مليار دولار خسائر القيمة السوقية لأسواق الخليج في 2023

أخبار متعلقة
63fc5297c4782

عالمياً.. الذهب يهبط لأدنى مستوى منذ شهرين

ذهب3

الذهب يتراجع لرابع أسبوع على التوالي عالمياً

moved_LYNXMPEI130OA-ORUBS_L

بيانات صادمة .. نمو الاقتصاد الأمريكي يتراجع والركود يلوح في الأفق

LYNXMPEA5N0M4_L

هبوط قوي للذهب عالمياً قُبيل محضر الفيدرالي

LYNXNPEB880JW_L

بشكل ملحوظ .. الذهب عالمياً يعكس وجهته نحو الصعود

LYNXMPEJ1J02Y_L

هبوط أسعار الذهب عالمياً وتخوفات من قرار الفائدة