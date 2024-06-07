الجمعة 07-06-2024
الوكيل الاخباري
 

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الجمعة، 07-06-2024 10:29 ص

الذهب يتجه لأول مكاسب في 3 أسابيع

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الوكيل الاخباري- استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة، في طريقها لتحقيق أول مكاسب أسبوعية في ثلاثة أسابيع مع زيادة المتداولين لرهاناتهم على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ خفض أسعار الفائدة قريبا، مما دفع الدولار وعوائد سندات الخزانة إلى الانخفاض.

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ولم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب في المعاملات الفورية لتستقر عند 2377.13 دولار للأونصة. وربح المعدن نحو اثنين بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع.


وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2396.00 دولار.


وحام الدولار بالقرب من أدنى مستوى له في ثمانية أسابيع وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.275 بالمئة أمس الخميس، وهو أدنى مستوى لها منذ مطلع نيسان مما يزيد من جاذبية الذهب بالنسبة للمستثمرين.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 31.16 دولار للأوقية. بينما صعد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1006.15 دولار وخسر البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 925.75 دولار.

 




 

 


 

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