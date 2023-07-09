ارتفاع حالات الإفلاس بين الشركات الأميركية بأسرع وتيرة منذ 2010

الوكيل الاخباري - ارتفعت حالات الإفلاس بين الشركات الأميركية بأسرع وتيرة منذ عام 2010 خلال النصف الأول من العام الجاري.

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وبحسب البيانات الصادرة عن S&P Global Market Intelligence فإن عدد الشركات الأميركية التي أفلست في الفترة من يناير كانون الثاني وحتى يونيو حزيران تجاوز الرقم المسجل خلال نفس الفترة من 2020 حينما أضعفت جائحة كورونا وضع الاقتصاد وسط عمليات الإغلاق للسيطرة على الفيروس.



ووفقاً لبيانات Epiq، بلغ إجمالي حالات الإفلاس بين الشركات في أميركا 2973 شركة، بارتفاع بنحو 68% عن مستويات نفس الفترة من 2022.



ومن بين الأسماء الشهيرة التي أفلست في النصف الأول من 2023 Silicon Valley Bank وBed Bath & Beyond.



وتعرضت الشركات الأميركية لضغط متزايد من زيادة تكاليف الديون، وخسائر السندات بعدما رفع الاحتياطي الفدرالي الفائدة بنحو 500 نقطة أساس منذ ربيع العام الماضي لكبح التضخم.



ويتوقع محللون في وول ستريت إنزلاق الاقتصاد نحو الركود في الربع المقبل.









