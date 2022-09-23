الركود الاقتصادي يقترب في منطقة اليورو .. وهذا هو السبب

الوكيل الإخباري -
تراجع النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو في شهر سبتمبر، مما يزيد التوقعات بحدوث ركود في المنطقة الأوروبية.اضافة اعلان
وانخفض مؤشر مديري المشتريات بمنطقة اليورو إلى مستوى 48.2 في سبتمبر، مقارنة بمستوى 48.9 في أغسطس الماضي، ويمثل المستوى الأقل من 50 انكماشًا اقتصاديًا.
وقالت وكالة "ستاندرد أند بورز غلوبال فلاش"، في دراسة لمدراء المشتريات في منطقة اليورو، أعلن عنها الجمعة، إن تعمق التباطؤ الاقتصادي في منطقة اليورو خلال شهر سبتمبر يأتي مع تقلص النشاط التجاري للشهر الثالث على التوالي.
وأضافت أنه على الرغم من أن التراجع كان متواضعًا، إلا أن معدل الانخفاض تسارع إلى وتيرة هي الأشد حدة منذ عام 2013، باستثناء حالات الإغلاق الناجمة عن الجائحة. ( سكاي نيوز
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