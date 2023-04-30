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الأحد، 30-04-2023 11:19 ص

نمو غير متوقع للاقتصاد الإيطالي

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الوكيل الاخباري - قال وزير المالية الإيطالي جيانكارلو جورجيتي إن الاقتصاد الإيطالي ينمو أكثر من المتوقع، ما يعني مزيدا من المساحة المالية لمساعدة الأسر والشركات.

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وأوضح جورجيتي أن نمو بلاده بشكل غير متوقع بواقع 0.5 %  في الربع الأول من العام، منوهاً إلى أنه يوجد بعض الهوامش لتدخلات جديدة في الخريف لدعم الشركات والأسر التي تعاني التضخم.


وأضاف أنه كانت نتيجة النمو الاقتصادي في الربع الأول أكثر من ضعف ما توقعه خبراء الاقتصاد.

وهذا قد يؤجج فرص إمكانية وفاء إيطاليا بالهدف الحكومي بنمو بواقع 1 %  لـ 2023 وهو ما يمكن أن يشتري مساحة مالية لتقديم المساعدة.


وارتفع مؤشر ثقة المستهلكين في إيطاليا للشهر الثالث على التوالي في نيسان الجاري، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عام، بحسب ما أظهرت البيانات التي نشرها مكتب الإحصاء الإيطالي. ( الاقتصادية )

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