السعودية: قواعد جديدة لدعم الصناعة الخليجية

الوكيل الإخباري- وافق وزير المالية السعودي، رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية، محمد الجدعان، على قواعد المنشأ الوطنية في البلاد المكونة من 34 مادة والتي ستساهم في دعم الصناعة الوطنية الخليجية.

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وأكد الجدعان، أن "القواعد ستساهم في تعزيز المحتوى المحلي في البلاد، من خلال دعم الصناعة الوطنية الخليجية وتعزيز التنمية المستدامة".



وجاء القرار، بالتنسيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة التجارة والهيئة العامة للتجارة الخارجية في السعودية.



وتجدر الإشارة، إلى أن نطاق تطبيق القرار يشمل قواعد المنشأ الوطنية في البلاد التي بموجبها يتم تحديد منشأ السلع الوطنية الواردة من دول المجلس التي تدخل السعودية، سواء كاملة الصنع أو نصف المصنعة.

المصدر: روسيا اليوم