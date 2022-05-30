الصين تحدد سعر اليوان عند 6.7048 دولار

الوكيل الاخباري- قرر البنك المركزي الصيني، اليوم الاثنين، تحديد سعر صرف اليوان مقابل الدولار الأميركي عند مستويات 6.7048 يوان لكل دولار.

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وكانت التوقعات تشير إلى استقرار اليوان الصيني مقابل الدولار عند مستويات 6.7101 لكل دولار، كما قام البنك بضخ نحو 10 مليارات يوان ضمن عمليات إعادة الشراء بالأسواق لأجل 7 أيام.



يشار إلى أن بنك الصين يقوم بالتأثير على سعر الدولار الأميركي من خلال ربط قيمة عملته -اليوان- بعملة الدولار، حيث يستخدم البنك سياسة سعر الصرف الثابت، والتي تختلف عن سعر الصرف الحر الذي تستخدمه الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى، مع ترك هامش تحرك لعملة الصين للتحرك فى نطاق ضيق.



ويقوم بنك الصين بإدارة قيمة اليوان عن طريق جعله ثابتا أمام سلة من عملات الدول التي تعتبر شركاء للصين، حيث يتم قياس السلة بسعر الدولار نظرا إلى أن الولايات المتحدة هي أكبر شريك تجاري للصين.

بترا