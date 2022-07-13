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الأربعاء، 13-07-2022 01:19 م

الطاقة الدولية: سوق النفط تسير على حبل مشدود

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الوكيل الإخباري - قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الأربعاء إن سوق النفط العالمية تسير على “حبل مشدود” بين نقص الإمدادات وركود اقتصادي محتمل مع تأثر الطلب بالفعل بارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع الاقتصادية.

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وأضافت الوكالة إن طاقة الإنتاج الفائضة للسعودية والإمارات معا قد تنخفض إلى 2.2 مليون برميل يوميا فقط في أغسطس/ آب مع التخلص من تخفيضات (أوبك+).


وقالت إن الطلب سيرتفع في 2023 بواقع 2.1 مليون برميل يوميا إلى 101.3 مليون برميل يوميا، بقيادة نمو قوي في الدول غير الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. (العربية


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